أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن قوات الجيش السوري تصدت فجر اليوم الأربعاء لقصف إسرائيلي جديد على ريف دمشق.

وقال ناشطون سوريون إن مركز البحوث العلمية في جمرايا بريف دمشق تعرض لقصف صاروخي إسرائيلي.

ولاحقاً أصدر الجيش السوري بيانا أشار فيه إلى أن “طائرات العدو الاسرائيلي اطلقت فجر الأربعاء عدة صواريخ من داخل المجال الجوي اللبناني على موقع عسكري بريف دمشق، لافتاً إلى أن وسائط الدفاع الجوي دمرّت معظم الصواريخ الاسرائيلية التي أُطلقت على ريف دمشق.

وقال الجيش السوري “إن هذا العدوان السافر يأتي في إطار المحاولات اليائسة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية التي تتهاوى، وهو لتشجيع الإرهابيين أي أدوات إسرائيل على الاستمرار باعتداءاتهم على المدنيين”.

وأكد الجيش السوري على “جاهزية قواتنا المسلحة للتصدي لأي اعتداء وإحباطه ومواصلة حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه”، محمّلا الجيش الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات والعواقب الخطيرة لمغامراتها العدوانية غير المحسوبة”.

إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فجرا على علو منخفض فوق مدينة صيدا، منفذا غارات وهمية سمعت بشكل واضح في منطقة الإقليم صيدا الزهراني.