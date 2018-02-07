أصدر “حزب الله” بيانًا قال فيه: “تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقه في العيش على أرضه بحرية وكرامة، وقد قامت قوة صهيونية معززة بالمروحيات صباح اليوم في محاصرة المجاهد أحمد جرار في أحد المنازل في محافظة جنين والذي ارتفع شهيداً بعد مواجهة بطولية مع قوات العدو الخاصة”.

إذاء ذلك، عبّر الحزب عن إدانته الشديدة “لهذه الجريمة البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحق مقاوم شريف”، مباركًا لأسرته و”للأخوة في حركة حماس ولشعبنا الفلسطيني شهادة هذا المجاهد البطل، الذي برهن كما رفاقه الشهداء الذين سقطوا على هذه الدرب عن روحية جهادية حقيقية متجذرة لن تهدأ حتى التحرير الكامل”.

وأكد البيان أن “عمليات المقاومة المستمرة وانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة في كل المدن والمحافظات وسيل دماء الشهداء الذي روى الأرض الطاهرة هي بشائر النصر القادم”، مشيرًا الى أن “دماء الشهيد جرار تستصرخ كل الضمائر الحية في عالمنا العربي والإسلامي وتدعو الجميع لمؤازرة الشعب الفلسطيني في مقاومته وانتفاضته ونصرته وتقديم كل أشكال الدعم الممكن له”.