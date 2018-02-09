زائر لبنان كشف الخطة السورية: الأسد سيصبح كيم ثانٍ.. وهكذا سيرحل!

نشر موقع “بيزنس إنسايدر” الأميركي تقريراً للكاتب أليكس لوكي كشف فيه أنّ الولايات المتحدة الأميركية وضعت خطة لإبعاد الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم بعد مرور 7 سنوات على الحرب، وذلك عبر معاملة البلاد ككوريا الشمالية، منطلقاً من خطاب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد، الذي يقوم بجولة في لبنان، الذي ألقاه أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وفنّد فيه خطة واشنطن لإزاحة الأسد من دون استخدام القوة العسكرية.

وذكّر لوكي بقول ساترفيلد: “تحتاج سوريا إلى ما يتراوح بين 200 و300 مليار دولار أميركي وحتى أكثر لإعادة الإعمار. وتعهّد المجتمع الدولي بعدم توفير هذه الأموال إلاّ إذا أجرت سوريا انتخابات عادلة بإشراف الأمم المتحدة وإصلاحات لدستورها”، وتأكيده: “لا يمكننا تخيل بقاء الأسد في الحكم في ظل ظروف تسمح بإجراء انتخابات عادلة تشرف عليها الأمم المتحدة ويشارك فيه السوريون النازحون”.

توازياً، أوضح لوكي أنّ الولايات المتحدة نشرت نحو 2000 جندي على الأرض في سوريا وتتمتع بقواعد جوية في البلدان المجاورة استخدمتها لتدمير “داعش” وطرده من العراق وسوريا، لافتاً إلى أنّ التنظيم المذكور خسر أغلبية الأراضي التي كانت يسيطر عليها بالإضافة إلى مساحات واسعة من سوريا باتت خاضعة لقوات مدعومة أميركياً. وتابع لوكي بأنّ الأسد لا يبسط سيطرته على شرق سوريا، حيث تقع أغلبية حقول النفط، على حدّ قوله.

وفي هذا السياق، شرح لوكي بأنّ الولايات المتحدة تحاول عبر سيطرتها على الأموال وحقول النفط في سوريا، تحويل سوريا إلى دول منبوذة، تشبه كوريا الشمالية إلى حدّ كبير.

كما نقل لوكي عن ساترفيلد قوله إنّ الولايات المتحدة مستعدة للرهان على عدم امتلاك روسيا الأموال لإعادة إعمار سوريا، واعتباره أنّها تحاول التوصل إلى حل يقود إلى بقاء الأسد في الحكم.

وبيّن الموقع أنّ دمشق “لن ترى قرشاً من أموال إعادة الإعمار حتى إجراء انتخاب عادلة بموجب الخطة الأميركية لسوريا” وأنّ الأسد سيتحوّل إلى كيم جونغ أون ثانٍ، ناقلاً عن ساترفيلد استبعاده فوزه في الانتخابات، نظراً إلى “استخدامه الأسلحة الكيميائية” ضد شعبه.

واعتبر الموقع أنّ ساترفيلد كان واقعياً عندما أقّر بصعوبة إجراء الانتخابات، ناقلاً عنه قوله: “سيتمسك الأسد بالسلطة مهما كان الثمن”.

إلى ذلك، لفت الموقع إلى أنّ القسم الثاني من الاستراتيجية الأميركية لسوريا يمتحور حول تحجيم نفوذ إيران في سوريا، وهي مسألة ستتم معالجتها بشكل منفصل، وفقاً لما نقله عن ساترفيلد.