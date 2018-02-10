بالتواريخ.. الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا منذ عام 2013

قال مصدر عسكري في الجيش السوري إن “الطيران الإسرائيلي شن فجر اليوم السبت غارات جديدة على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى وتصدت له الوسائط الدفاعية الجوية وأصابت أكثر من طائرة”.

لكن هذه ليست المرة الاولى التي تقوم فيها “اسرائيل” بالاعتداء على الأراضي السورية خلال الأزمة السورية، بل بدأت هذه الاعتداءات منذ عام 2013:

– 5 أيار 2013: غارة جوية على موقع عسكري في جبل قاسيون من جهة جمرايا، قالت الحكومة السورية إنها استهدفت مركازا للبحث العلمي.

– 30 كانون الثاني 2014: غارة على مركز الأبحاث العلمية في جمرايا في ريف دمشق.

– 3 آذار 2014: قصف موقع عسكري سوري في الجوال.

– 3 أيار 2014: غارة على شاحنة نقل قيل أنها تنقل أسلحة لـ”حزب الله”.

– 18 كانون الثاني 2015: غارة على سيارتين في محافظة القنيطرة أدت الى مقتل 6 من كوادر “حزب الله” بينهم جهاد مغنية.

– 20 أيار 2015: اغتيال القيادي في “حزب الله” سمير القنطار بغارة على مكان إقامته في جرمانا.

– 7 كانون الأول 2016: استهداف مطار المزة العسكري بعدد من الصواريخ.

– 22 كانون الثاني 2017: قصف محيط مطار المزة العسكري للمرة الثانية.

– 22 شباط 2017: استهداف جبال القطيفة في ريف دمشق.

– 17 آذار 2017: قصف أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي وتصدي وسائط الدفاع الجوي السوري للطائرات المغيرة.

– 23 نيسان 2017: قصف مستودع للذخيرة تابع للجيش السوري بصاروخين في منطقة نبع الفوار التابعة للقنيطرة.

– 27 نيسان 2017: قصف موقع عسكري جنوب غزة مطار دمشق الدولي بعدة صواريخ أطلقت من داخل فلسطين المحتلة.