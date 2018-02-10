بالفيديو.. هكذا أُسقطت طائرة الـ”أف 16″ الإسرائيلية في الجولان المحتل

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، عن إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F16 قرب الحدود السورية.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن حالة الطيارين جيدة، وجاءت عملية إسقاط الطائرة الإسرائيلية في سوريا، بعد وقت قصير من اعتراض طائرة استطلاع إيرانية بعد دخولها الأراضي الخاضعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له، إلى أنه تم نقل الطيارين إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.

واتهم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إيران بالمسؤولية عن حادثة إسقاط الطائرة، مؤكدا أن “إيران تجر المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي”.

وأضاف أدرعي في تغريدة في موقع “تويتر”: “ننظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق النيران السورية تجاه الطائرات الإسرائيلية”.

وبحسب ما نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أصدر جيش الاحتلال أوامره للمستوطنين في جميع المناطق القريبة من الجولان السوري، بالبقاء قرب الملاجئ والمباني المحصنة.

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للطائرات الإسرائيلية التي قصفت قاعدة عسكرية في المنطقة الوسطى، “وأصابت أكثر من طائرة”.

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