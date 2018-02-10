رسمياً.. إسرائيل تعترف بإسقاط مقاتلتها بنيران سورية

أكدت إسرائيل، السبت، رسميا أن مقاتلتها إف 16 التي تم إسقاطها شمالي البلاد، أصيبت بصاروخ من الدفاع الجوي السوري. وقال مسؤول إسرائيلي إن الطائرة الإسرائيلية إف-16، التي أسقطت في شمال البلاد أصيبت بصاروخ سوري مضاد للطائرات.

وردا على سؤال لرويترز عما إذا كانت المقاتلة أصيبت بصاروخ سوري مضاد للطائرات، قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “نعم”. وذكر الجيش الإسرائيلي أن المقاتلة كانت عائدة من مهمة قصفت خلالها منشأة إيرانية في سوريا تستخدم الطائرة الإيرانية بدون طيار، التي أسقطتها إسرائيل فوق أراضيها.

وكانت إسرائيل أعلنت، السبت، أن طائرة تابعة لها سقطت بعد قصف أهداف داخل الأراضي السورية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة سقوط أحد الطيارين من الطائرة، فيما وصفت حالته بالحرجة بعد إصابته بجروح خطيرة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الطيارين استطاعا الوصول بالطائرة إلى الأجواء الإسرائيلية وقاموا بتفعيل نظام القفز الطارئ ونزلوا بالمظلات في الأراضي الإسرائيلية ونقلوا لتلقي العلاج في أحد المستشفيات.