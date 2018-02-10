هذا ما نفاه قائد غرفة عمليات حلفاء سوريا…

علق قائد غرفة عمليات حلفاء سوريا على الاحداث الحاصلة صباح يوم السبت قائلا في بيان أن ” فجـر يـوم السـبت اسـتهدفت الطـائرات الاسرائيلية محطة طائرات مسيرة في مطـار التيفـور، وقـد كانـت هـذه الطـائرات المسيرة ومنــذ بدايـة الازمة في سـوريا تعمل على جمع المعلومات في مواجهة المنظمات الارهابية وعلى رأسـها تنظـيم داعـش، لصـالح الجـيش العربـي السـوري، وهـذه الطـائرات المسيرة التي نملكها كان لها دور كبير في تطهير المنطقة الشرقية من تنظيم داعش.”

واضاف البيان “صباح اليوم انطلقـت طائراتنـا المسيرة من مطار التيفور باتجـاه الباديـة السـورية في مهمة اعتيادية لكشف بقايـا خلايا داعـش وتـدميرهم، وحين استهداف المحطـة كانـت لا تزال طائراتنا فـوق مدينـة السخنة باتجاه البادية.”

وتابع “ما قاله العدو الاسرائيلي في أٰنها كانـت تستهدفه وان الطـائرة دخلت المجال الجـوي لفلسـطين المحتلة هو كذب وافتراء وتضليل، ويمكـن للـرادارات فنيـا تحديـد حركـة الطـائرات.”

وأكد البيان أن هذا العمل لن يتم السكوت عنه من الان وصاعدا وسيشهد اي اعتداء جديد ردا قاسيا وجديا يتناسب مع الوضعية الخاصة به.