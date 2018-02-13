“صراع النفط” في المتوسط يصل الى تركيا.. وأردوغان يحذّر

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن تتجاوز أي دولة حدودها في بحر إيجة.

وقال أردوغان في كلمة أمام تكتل حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في البرلمان التركي، “نحذر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجة”، مضيفاً “في قبرص يقومون بحسابات خاطئة، مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية”.

وتابع: “ننصح الشركات الأجنبية، التي تقوم بفعاليات التنقيب قبالة سواحل قبرص، ألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها”، مشيراً الى أن “حقوقنا في الدفاع عن الأمن القومي في عفرين هي نفسها في بحر إيجة وقبرص”.

وكانت قبرص أعلنت أن الجيش التركي منع منصة حفر تعاقدت عليها شركة إيني الإيطالية من الاقتراب من منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي.

وحصلت سايبم 12000 على تصريح للحفر في منطقة كاليبسو التي تبعد أقل من مئة كيلومتر عن حقل ظهر العملاق قبالة الساحل المصري. وكانت السفينة في طريقها لموقع بحري يعرف باسم (بلوك 3) حيث كان من المقرر أن تبدأ العمل.