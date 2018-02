بالفيديو.. محرك طائرة بوينغ يتفكك أثناء التحليق فوق المحيط الهادئ

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للخلل الذي تعرض له محرك طائرة ركاب بوينغ 777، أثناء رحلتها المتجهة من سان فرانسيسكو إلى هاواي ومرورها فوق المحيط.

وقالت شركة الطيران التي تمتلك الطائرة، إن المحرك تعرض لخلل ولم يتم بعد تحديد أسبابه، وتمكنت الطائرة من الهبوط بأمان دون أي إصابات بين الركاب.

that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q

— Erik Haddad (@erikhaddad) February 13, 2018