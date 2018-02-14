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بالفيديو.. محرك طائرة بوينغ يتفكك أثناء التحليق فوق المحيط الهادئ

منذ 5 ساعات
وكالات
الصورة عبر تويتر - تصوير إريك حداد

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للخلل الذي تعرض له محرك طائرة ركاب بوينغ 777، أثناء رحلتها المتجهة من سان فرانسيسكو إلى هاواي ومرورها فوق المحيط.

وقالت شركة الطيران التي تمتلك الطائرة، إن المحرك تعرض لخلل ولم يتم بعد تحديد أسبابه، وتمكنت الطائرة من الهبوط بأمان دون أي إصابات بين الركاب.

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