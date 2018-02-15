غضب بوتين أوقف نتنياهو عن قصف سائر سوريا

نقلت شبكة “CNN” عن الباحث الإسرائيلي رونان بيرغمان، أن المنطقة كانت على حافة حرب شاملة ليلة سقوط الـ”إف -16″ الإسرائيلية، إلا أن اتصالات من موسكو أوقفت ما انتوته تل أبيب.

وذكر بيرغمان في مقابلة مع الشبكة الإخبارية الأميركية أن رئيس الكيان الإسرائيلي أمر بعد أن أسقط صاروخ سوري الطائرة الحربية التابعة للإحتلال الإسرائيلي بتوجيه ضربات شديدة القسوة على سائر سوريا، إلا أن العملية برمتها توقفت بعد أن تلقى نتنياهو اتصالاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الكاتب والباحث الإسرائيلي أفاد بأن بوتين اتصل وهو غاضب من نتنياهو بسبب سقوط قذائف إسرائيلية قرب مراكز لقوات روسية “ما دفع نتنياهو إلى توجيه الأوامر لقوات الإحتلال من أجل وقف الهجوم وإلغاء خطة توجيه الضربات القاسية لسوريا”.

وفي هذا السياق، لفت بيرغمان إلى أن ما حدث “يُظهر من هو السيد الحقيقي في الشرق الأوسط، وهو روسيا وليس أميركا”.

وعبّر الباحث الإسرائيلي عن خيبة أمل الإسرائيليين من غياب الدور الأميركي، وقال بهذا الشأن: “إسرائيل تمنت على واشنطن مراراً ممارسة الضغط على روسيا كي لا تسمح بنشاط إيراني على حدودها ولكن هذه الجهود الإسرائيلية ذهبت هباء”.

وكشف بيرغمان متحدثاً في هذا الإتجاه أن “أحد المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا واشنطن كثيراً مؤخراً قال لي إننا لا نفهم ما الذي يحاول الأميركيون فعله بسياستهم الشرق أوسطية فهم انسحبوا من الشرق الأوسط وليس لديهم التزام حقيقي بأمن “إسرائيل” سوى على مستوى الخطاب والكلمات”.

وعن الجوانب الأخرى للأحداث الأخيرة، قال الباحث الإسرائيلي: “هناك من يقول إن نتنياهو سيكون مسروراً بوجود توتر في الشمال لإزاحة النظر عن مشاكله القانونية، ولكن ما حصل خلال الأيام الماضية هو أن الشرق الأوسط كان على حافة تفجّر حرب جديدة”.