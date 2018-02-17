تصريح مفاجئ من عبد اللهيان عن السعودية

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده لا تعتبر السعودية دولة عدوة لها مرجعا ذلك إلى أسباب عديدة منها أنها بلد إسلامي وجار.

وأوضح عبد اللهيان أن إيران تنظر للسعودية كبلد مسلم وجار، مضيفا أنه عندما كان في وزارة الخارجية طلب منه التوسط بين أنصار الله (الحوثيون) والسعودية حتى تكون هناك لقاءات سرية.

وتابع عبد اللهيان أنه على الرغم من عدم وجود علاقات بين طهران والرياض إلا أن المسؤولين الإيرانيين وافقوا على هذا الطلب من أجل وقف حمام الدم في اليمن، واستمر هذا الوضع فترة معينة، “حتى انتهك السعوديون ما طلبوه منا ولم يلتزموا به”.

ورجح حسين أمير عبد اللهيان استنادا إلى تقارير وبحوث، أن تشن السعودية هجوما عسكريا ضد إيران، مؤكدا في الوقت ذاته أنه “لا السعودية ولا أكبر منها يستطيع أن يقوم بعمل عدائي ضد طهران ولن تستطيع فعل ذلك ابدا”.