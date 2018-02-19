قتلى وجرحى بصفوف الجيش المصري في عملية سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الإثنين، مقتل ضابط صف، ومجندين و4 مسلحين، وتوقيف 417 آخرين، في اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان عسكري عاشر، تضمن نتائج مبدئية لخطة “المجابهة الشاملة”، التي أعلنها الجيش في 9 الجاري، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.

ووفق البيان، تم تدمير 5 أهداف عبر القوات الجوية و166 أخرى بقصف مدفعي، كما تمكنت قوات المداهمة من قتل 4 مسلحة وصفتهم بـ “شديدي الخطورة”، والقبض على 417 مشتبها.

كما أسفرت المداهمات عن مقتل ضابط صف ومجندين، وإصابة ضابطين ومجند.

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش المصري خسائر في صفوفه، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 67 مسلحًا والموقوفين إلى 1734، منذ بدء العملية حتى الساعة، وفق إحصاء لمراسل الأناضول استنادًا على البيانات العسكرية.