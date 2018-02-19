مجزرة فلوريدا تابع.. زوجان اعتنيا بالقاتل يكشفان اسرارا عنه

وصف الزوجان اللذان قاما برعاية مطلق النار في مدرسة فلوريدا نيكولاس كروز بعد وفاة أمه بالتبني، بأنه غريب الأطوار، لكنه مرح، وكان يبدو على المسار الصحيح، مؤكدين أنه لم يخطر في بالهما أنه “وحشًا يعيش تحت سقفهما”.

وقال الزوجان جيمس وكيمبرلي سنيد، في مقابلة نشرتها الأحد صحيفة “ساوث فلوريدا صن سنتينل”، إن كروز (19 عامًا) انتقل للعيش معهما في باركلاند في فلوريدا في أواخر نوفمبر، بعد وفاة أمه بالتبني في وقت سابق من الشهر نفسه، جراء مضاعفات التهاب رئوي. وأوضحا أن كروز كان صديقًا لابنهما.

وكانت لكروز عادات غريبة في الأكل والنوم، ولم يكن معتادًا على القيام بأي من الأعمال المنزلية، إلا أنه كان يحقق تقدمًا في فترة الحداد، وأبقى نفسه مشغولًا بالتعليم العالي إلى جانب عمله في متجر للبيع بأسعار مخفضة.

وقال جيمس سنيد (48 عامًا)، وهو من قدامى المحاربين ومحلل للاستخبارات العسكرية: “أبلغته بأنه ستكون هناك قواعد، وقد تقيد بها كلها”.

بدورها أكدت كيمبرلي سنيد (49 عامًا)، وهي ممرضة أطفال حديثي الولادة، “كان هذا الوحش يعيش تحت سقفنا، ولم نكن نعلم ذلك. لم نر هذا الجانب منه”.

قال الزوجان إن كروز بدا وكأنه كبر من دون أن يتعلم القيام بالأعمال المنزلية الاعتيادية، وهو لا يتقن الطبخ أو الغسيل أو بديهيات النظافة أو حتى استعمال فرن المايكرويف. وأوضح جيمس سنيد للصحيفة: “كان ساذجًا جدًا. لم يكن غبيًا، بل ساذج فقط”.

وكانت لكروز عادات غريبة، كوضع كعكة شوكولاتة على شريحة لحم أو شطيرة جبن، والذهاب للنوم عند الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما قال الزوجان سنيد، بدا كروز وحيدًا، وكان يتوق إلى الحصول على صديقة، كما كان مكتئبًا بسبب وفاة أمه.

كانت كيمبرلي سنيد اصطحبت كروز إلى اختصاصي معالج قبل خمسة أيام من حادثة إطلاق النار، وقال إنه مستعد لتلقي العلاج إذا غطاه التأمين الصحي.

وقال كروز للزوجين سنيد إنه سيرث على الأقل 800 ألف دولار من أهله، وإن القسم الأكبر من المبلغ سيصبح بمتناوله عندما يبلغ 22 عامًا. ويبدو أن كلامه كان مثبتًا بأوراق، قال الزوجان إنهما إطلعا عليها.

وقتل كروز 17 شخصًا في مدرسته الثانوية السابقة الأربعاء الماضي بوساطة بندقية هجومية نصف آلية، كان حصل على رخصة لشرائها في أسوأ مجزرة مدرسية تشهدها البلاد منذ مجزرة مدرسة “ساندي هوك” قبل ست سنوات، التي أدت إلى مقتل 26 شخصًا.

(إيلاف)