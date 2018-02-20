إجراء عاجل: روسيا تقطع الانترنت عن قاعدتيها في طرطوس وحميميم.. والسبب؟

تناقلت وسائل إعلام روسية أنباء حول إصدار رئيس الإدارة الثامنة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية يوري كوزنيتسوف أمرا بوقف إشارات الاتصال 2G و3G في القاعدتين الروسيتين حميميم وطرطوس في سوريا.

وتتولى مسؤولية تنفيذ الأمر إدارة قوات المكافحة الإلكترونية. وأفادت وسائل الإعلام أن الوثيقة تنص على ضرورة وقف إشارات الاتصال حتى 30 آذار على جميع مناطق الوجود العسكري الروسي في سوريا، وفي طرطوس حتى 1 تموز.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع أن أمر هيئة الأركان العامة جاء على خلفية هجمات الطائرات المسيرة، التي يمكنها تتبع إشارات معينة عن طريق رقم الهاتف. ولم يتم التأكيد على المعلومات رسميا بعد.

كما نصت الوثيقة على تجهيز غرفة للإنترنت في حميميم، تضم 30 كمبيوترا من أجل اتصال العسكريين بأقاربهم، بالإضافة إلى غرفة مماثلة في طرطوس، فيها 5 مقاعد.

وكان مسلحون قد حاولوا مهاجمة القاعدة العسكرية الروسية، في مطلع كانون الثاني، وقد استخدم المسلحون 13 طائرة مسيرة، إلا أن أيا منها لم تحقق الهدف.

(سبوتنيك)