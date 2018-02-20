تدخل بوتين حال دون تطوّر الأمر إلى حرب كبيرة في المنطقة!

قلّل عاموس يدلين، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية السابق، من شأن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة F16 الإسرائيلية منذ أسبوعين، وقال إنّها ليست المحاولة السورية الأولى.

وأضاف يدلين لقناة “روسيا اليوم” إنّ “الصواريخ السورية تطارد الطائرات الحربية الإسرائيلية، ولكنّها أوّل مرّة تتمكن من إسقاطها، وهو ما لا يعتبر شيئاً كبيراً”، على حد قوله.

وأكد أنّها “المرّة الأولى التي تتمكن المضادات الأرضية السورية من تحقيق هدفها منذ أكثر من 30 عاماً”، مشيراً إلى أنّ “القرار باستهداف الطائرة ربّما يكون صدر عن الرئيس السوري بشار الأسد لأنّ السوريين مستقلون في هذه الأمور بقرارهم”. وكشف يدلين أنّ “تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واتصالاته بعد الحادثة حالت دون تطوّر الأمر إلى ربّما حرب كبيرة في المنطقة تشمل إيران”.