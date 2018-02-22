مقاتلات الجيل الخامس الروسية تظهر في سوريا

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلتين روسيتين في سماء سوريا، يرجح أنهما من الجيل الخامس.

نشر الفيديو أحد النشطاء على صفحته في “تويتر”، وكان قد تحدث في وقت سابق أن القوات الجوفضائية الروسية وضعت مقاتلتين حديثتين من الجيل الخامس في قاعدة حميميم.

وقد حلقت المقاتلة الحديثة “SU-57” أول مرة في العام 2010. ومن المقرر أن يتم تسليمها للقوات الروسية بحلول العام 2019، على دفعات، كل دفعة من 12 مقاتلة.

المصدر: وكالات