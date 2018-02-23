احتل لبنان المرتبة الـ 143 عالمياً والـ14 في الشرق الأوسط من حيث الفساد للعام 2017، مسجلاً 28 نقطة من أصل 100، وذلك وفق تقرير منظمة “الشفافية الدولية” السنوي الذي شمل 180 بلداً بينها 20 في منطقة الشرق الأوسط.

ويواصل لبنان التراجع في التصنيف، حيث احتل المرتبة الـ136 من أصل 176 بلداً في العام 2016 والمرتبة الـ126 من أصل 168 بلداً في العام 2015.

ويهدف هذا المؤشر، الذي وضعه خبراء في مؤسسات دولية عدة، مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، إلى قياس مدى فساد البلدان المشمولة في التصنيف: فيدل ارتفاع عدد النقاط التي تحرزها الدولة من أصل 100 على مدى انتشار الفساد فيها.

وتعتبر منظمة “الشفافية الدولية” أنّ لبنان أحرز تقدماً “متواضعاً” لمكافحة الفساد وزيادة نسبة الشفافية والنزاهة، بالمقارنة مع “أغلبية” البلدان العربية، حيث تم الاستناد إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، ومنها إقرار قانون الموازنة العامة للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

على المستوى العالمي، احتلت نيوزلندا المرتبة الأولى للمرة الثانية على التوالي، فأحرزت 90 نقطة، وتبعتها الدنمارك بـ88 نقطة وبعدها فنلندا بـ85 نقطة، في حين احتلت الصومال المرتبة الأخيرة بـ9 نقاط.

عربياً، احتلت الإمارات المرتبة الـ21 عالمياً بفضل نقاطها الـ71، أمّا قطر فاحتلت المرتبة الـ29 عالمياً بإحرازها 63 نقطة.

ترجمة لبنان24