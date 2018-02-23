موعد نقل سفار أميركا إلى القدس بات وشيكاً.. الفلسطينيون غاضبون

أفاد مسؤول أميركي وكالة “فرانس برس”، اليوم الجمعة، بأنّه سيتمّ نقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في أيّار المقبل. ونقلت وسائل إعلام عدّة عن مصادر إسرائيلية أنّ “الموعد الذي تمّ اختياره هو 14 أيّار، كونه يصادف الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل”.

قال مصدر في الحكومة الإسرائيلية لوكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، إنّ “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتصال مع الحكومة الأميركية، وسوف يردّ إذا ما صدر إعلان أميركي بخصوص النقل المزمع للسفارة إلى القدس”. وأبلغ مسؤول أميركي الوكالة أنّه “من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل في القدس في أيّار”.

من جهتها، اعتبرت القيادة الفلسطينية أنّ “القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في أيّار يشكل استفزازاً للعرب”، لافتةً إلى أنّ “إدارة ترامب باتت تشكل عائقاً أمام السلام”. وقال أمين سر “منظمة التحرير الفلسطينية” صائب عريقات لوكالة “فرانس برس” إنّ “هذا القرار استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين”، معتبراً أنّ “إدارة ترامب بهذه الخطوة تكون عزلت نفسها كلّياً وأصبحت جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل”.