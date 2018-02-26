إعدام لبناني في السعودية..!

نفذت السلطات السعودية صباح اليوم حكم الاعدام بالمواطن اللبناني “هلال خالد اليخني” في مدينة تبوك، بعد ان تمت محاكمته بجريمة تهريب وترويج حبوب الإمفيتامين المخدرة المحظورة.

وقد كان الشاب قد تم توقيفه سابقاً مع شريكه الاردني نسيم منصور الذي تم اعدامه ايضاً.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً تؤكد اعدام اليخني، مشيرة إلى ان التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له. وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكمَ محكمةُ الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.