جثة “الفريزر”.. الفيليبين تطارد وكالة تشغيل العاملة بالكويت

تواصل الشرطة الفيليبينية تعقب الشركة التي قامت بتوظيف العاملة الفيليبينية، جوانا ديمافيليس، في الكويت، والتي عثر عليها جثة في فريزر ثلاجة بالكويت في6 شباط الماضي، بعدما فقدت لمدة عامين.

وأمر الرئيس الفيليبيني، رودريغو دوتيرتي، الشرطة باعتقال الذين قاموا بتوظيف العاملة والتحقيق معهم بشأن أي مخالفات شابت التعاقد.

اشارة إلى أن وكالة التشغيل التي تستهدفها الشرطة الفيليبينية تدعى “Our Lady”، وهي ملغاة الترخيص حالياً، وفق ما أفاد موقع “رابلر” الفيليبيني.

من جهته، أكد قائد الشرطة الوطنية الفيليبينية، رونالد ديلا روزا، في مؤتمر صحافي، أن عملية المطاردة ستستمر لحين اعتقال المسؤولين عن وكالة التشغيل.

وتقود مجموعة التحقيق الجنائي، وهي ذراع الشرطة الفيليبينية، عملية البحث. وبالتوازي، تجري تحقيقات في واقعة قتل العاملة الفيليبينية من قبل إدارة العمل والتشغيل، ومكتب التحقيقات الوطني.

واعتقل الزوجان اللذان عذبا العاملة الفيليبينية حتى الموت، السبت الماضي، في سوريا، بعد أن فرا من الكويت، ثم أمضيا في لبنان فترة وجيزة، قبل مغادرتها.