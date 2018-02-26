في عملية خاصة…جيش الاحتلال يعتقل شقيق المناضلة عهد التميمي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ الجيش الإسرائيلي اعتقل أحمد باسم التميمي شقيق المناضلة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي وهو يبلغ من العمر 15 عاماً، وذلك خلال عملية خاصة للاحتلال في قرية النبي صالح في الضفة الغربية مع 25 فلسطينياً آخرين من بينهم أيضاً ابن عمّ الأسيرة محمد التميمي الذي استئصل جزء من جمجمته بعد إصابته برصاص الاحتلال في وقت سابق.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المناضلة عهد في 19كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمالي رام الله، ومددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر اعتقالها لحين انتهاء محاكمتها.

كذلك كان الجيش قد اعتقل ابنة عمّتها نور التميمي في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث وَجّهت إليها النيابة العسكرية الإسرائيلية تُهماً بإزعاج جنديين أثناء أدائهما واجبهما والاعتداء بالضرب على أحدهما بحسب لائحة الاتهام، ولاحقاً تم الإفراج عنها في 4 كانون الثاني/ يناير.

إلى ذلك ذكرت وكالة “معاً” الفلسطينية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي شنّت فجر أمس الأحد حملة اعتقالات واسعة في صفوف فتية وشباب قرية دير نظام والنبي صالح في محافظة رام الله واعتقلت منهم محمد فضل تميمي 15 عاماً, وشقيقه تميم فضل تميمي 17 عاماً، الطفل صهيب سميح تميمي 14 عاماً، واحمد سامي تميمي 19 عاماً، ومؤيد حمزة تميمي 17 عاماً، ومحمد مجاهد تميمي 15 عاماً، وأمجد عبد الحفيظ تميمي 28 عاماً، عمر صالح تميمي 29 عاماً، إسلام صالح تميمي 21 عاماً، ووئام إياد التميمي 17 عاماً.

وزعم جيش الاحتلال أنه عثر على سلاح خلال عمليات التتفتيش في قرية عين يبرود واستول على أموال في بيت لحم.