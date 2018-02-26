قصة الهاتف الذي ظهر في صورة للملك سلمان قبل 64 عاماً

قدم رئيس مجلس الاتصالات السعودية الدكتور خالد البياري، للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هدية تذكارية خلال حفل المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز، وهي عبارة عن هاتف قديم ظهر في صورة للملك سلمان في عام 1375 خلال توليه إمارة الرياض.

وقُدمت لوحتان للهاتف الذي ظهر في صورة قديمة للملك سلمان، أحدهما صورة لخادم الحرمين الشريفين وهو في مكتب بالرياض عندما كان أميراً للرياض، فيما قدم هاتف شبيه للذي كان يستخدمه أمير الرياض قبل نحو 64 عاماً.

وكان الهاتف قد دخل للمملكة في عام 1353 لأول مرة حيث بلغت الخطوط الهاتفية بنفس السنة 854 هاتفاً يدوياً موزعاً بين الرياض ومكة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

قصة الصورة

ويشير البياري لـ”العربية” أن الصورة كانت بعد تولي خادم الحرمين الشريفين لإمارة الرياض بسنتين في عام 1375 التي توافق 1956 في مبنى بلدية الرياض الواقع على شارع البطحاء والوزير والذي يستخدم في الوقت الحالي لإدارة الأراضي.

وأضاف البياري أن مناسبة الصورة كانت في استقبال رئيس وزراء الهند جواهرلال نهرو أثناء زيارته للمملكة.

وتظهر صورة الهاتف وهو أحد الأجهزة القديمة التي تم استخدامها في السعودية بعد دخول الهاتف بـ22 عاما حيث تطورت الأجهزة بعد ذلك بأنواع مختلفة.

(العربية)