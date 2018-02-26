كوارث وفيضانات في ولايات أميركية.. والحصيلة 5 قتلى!

لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم بعد اجتياح عواصف رعدية شديدة وسط الولايات المتحدة تسببت بفيضانات في ولايات أوهايو وميشيغان وكنتاكي وغيرها.

وأدت الأعاصير والأمطار الغزيرة التي هطلت منذ يوم السبت إلى فيضانات واسعة اجتاحت ولايات أميركية مخلفة دمارا كبيرا فيها.

وعثرت السلطات جنوب غرب ميشيغان على جثة رجل عائم في مياه الفيضانات.

وفى ولاية كنتاكي، ذكرت السلطات أن ثلاثة أشخاص توفوا في حوادث متفرقة جراء الفيضانات.

وذكرت السلطات أن الفيضانات أغرقت مساحات شاسعة من ولاية أوهايو الأمريكية، وتسببت في مقتل عدة أشخاص وجرح آخرين.

وأعلن حاكم ولاية أوهايو جون كاسيتش حالة الطوارئ في 17 مقاطعة بمحاذاة نهر أوهايو وفي الجزء الجنوبي من الولاية بسبب ارتفاع منسوب المياه، والأضرار التي خلفتها العاصفة.

هذا ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة عن المدنيين جراء العواصف الرعدية.