أقوى 10 جيوش في المنطقة.. أعدادهم وأرقام المليارات التي ينفقونها سنويًا

نشرت مجلّة “فوربس” تقريرًا عدّدت فيه أقوى 10 جيوش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعدّ الدول فيهما من أقل الدول إستقرارًا في العالم، حيثُ تشهد أكثر الأحداث عنفًا في العالم، مع الحروب في العراق وسوريا وليبيا واليمن، والتمرّد الحاصل في سيناء، إضافةً الى ما تفعله إسرائيل والتوتر في الأراضي الفلسطينيّة.

وفي ما يلي ترتيب هذه الدول من المرتبة العاشرة حتى الأولى:

10) الإمارات العربيّة المتحدة

عدد المُجنَّدين في الخدمة الفعلية: 63 ألف.

ميزانيّة 2017: غير معروفة.

تتقدّم الإمارات على جيرانها في مجلس التعاون الخليجي، بما فيهم البحرين، الكويت، عمان وقطر، بقوات مدرّبة جيدًا، اكتسبت خبرة في أفغانستان، ليبيا، وليبيا.

9)العراق

عدد المُجنَّدين في الخدمة الفعلية: 64 ألف.

ميزانيّة 2017: 19.3 مليار دولار.

تعدّ ميزانية العراق العسكريّة أعلى ثاني ميزانيّة في المنطقة. وقد استطاعت قوات الجيش العراقي من تحقيق مكاسب مهمّة في السنوات الأخيرة خلال قتالها ضد “داعش” واستعادت السيطرة على الموصل عام 2017، طادرةً المقاتلين من المدينة، وتعاونت بذلك مع الولايات المتحدة الأميركية وقوى غربية أخرى، إضافةً إلى تلقي الإستشارات العسكرية من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

8)المغرب

عدد المُجنَّدين في الخدمة الفعلية: 195 ألف.

ميزانيّة 2017: 3.5 مليار دولار.

تملك المغرب خامس أكبر جيش في المنطقة من الناحية العدديّة، ينقسمون إلأى 175 ألف من القوات المسلّحة، 13 ألف من القوات الجويّة و7,800 في القوات البحرية. وعلى الرغم من العدد إلا أنّ الميزانية في العام 2017 كانت 3.5 مليار دولار. ويتمتّع الجيش المغربي بخبرة نتيجة اللاإستقرار السياسي.

7)سوريا

عدد المُجنَّدين في الخدمة الفعلية: 142,500

ميزانيّة 2017: غير معروفة.

لعب الجيش السوري دورًا مهمًا في الحرب الدائرة منذ سنوات، وقد واجه نقصًا في العدد، كما استعان بقوات حليفة في القتال.

6)الجزائر

عدد المُجنَّدين في الخدمة الفعلية: 130 ألف.

ميزانيّة 2017: 10 مليارات دولار.

يعدّ الجيش الجزائري من أفضل القوات المسلّحة، وقد واجه الكثير من المتشدّدين على مرّ السنوات الأخيرة، إضافةً الى بعض الإضطرابات في الدول المجاورة مثل ليبيا ومالي.

5) المملكة العربية السعوديّة

عدد المُجنَّدين في الخدمة الفعلية: 227 ألف

ميزانيّة 2017: 76.7 مليارات دولار.

الأموال الطائلة التي تنفقها السعودية سنويًا على قواتها العسكرية، تعني أنّ لديها قوات من الأفضل تجهيزًا في المنطقة. وقد اكتسبت خبرة قيّمة من خلال المشاركة في حرب اليمن.

4) إيران

عدد المُجنَّدين في الخدمة الفعلية: 523 ألف

ميزانيّة 2017: 16 مليار دولار.

تتوزّع عناصر القوات الإيرانية الى 350 ألف في الجيش، 18 ألف في البحرية، 30 ألف في القوات الجويّة وحوالى 125 ألف في الحرس الثوري الإيراني. وقد لعبت الثوات الإيرانيّة دورًا رئيسيًا في سوريا والعراق، إضافةً الى دعم الحوثيين في اليمن.

3) إحتلت إسرائيل المرتبة الثالثة.

2) مصر

عدد المُجنَّدين في الخدمة الفعلية: 438,500

ميزانيّة 2017: 2.7مليار دولار.

يقود البلاد جنرال عسكري سابق هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا ما يزيد من القوة العسكرية المصرية، ويضع الجيش في المركز الثاني في الشرق الأوسط. وإضافةً الى الأحداث الداخلية، واجهت مصر متشددين في سيناء.

1)تركيا

عدد المُجنَّدين في الخدمة الفعلية: 355,800

ميزانيّة 2017: 8 مليارات دولار.

يعدّ الجيش التركي الأقوى في المنطقة، وانخرط مؤخرًا في عملية “غصن الزيتون” في منطقة عفرين السورية، ولدى تركيا علاقات عسكرية قويّة بقطر والصومال، وإضافةً الى المركز الأول في المنطقة، فقد صُنّفت تركيا في المركز الثامن عالميًا.