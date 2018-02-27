للراغبين بالعمل في دبي.. إليكم متوسط الرواتب

تتمتع دبي بسمعة عالمية راقية في آفاق العمل والحياة الاجتماعية الرائعة بمكانتها كأهم مركز أعمال في الشرق الأوسط، وهي واحدة من أفضل الأماكن في العالم لفرص العمل والحياة الاجتماعية الحافلة التي تتفوق على لندن ولوس انجلوس، بحسب أحدث استطلاع رأي أجراه بنك “اتش اس بي سي”.

وأشار الاستطلاع إلى أن متوسط رواتب الوافدين في دبي هو 138,177 دولار سنويا، وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لدى HSBC:”لا نتفاجأ لرؤية دبي تواصل مكانتها كأفضل وجهة للفرص المهنية حيث يوجد في دبي ثاني أكبر مستوى لوظائف الوافدين في العالم مع بحصة 92% من الوافدين المشاركين في الاستطلاع”.

ويلفت الاستطلاع الذي يعد الأكبر في دراسة حياة المغتربين في العالم إلى مكانة دبي باعتبارها واحدة من أفضل الوجهات للوافدين الباحثين عن تعزيز حياتهم المهنية.

وأظهر مسح هسك إكسبات إكسبلورر أن متوسط رواتب الوافدين في المدينة هو 138،177 دولار سنويا، حيث يقول 72 بالمائة من المغتربين إن لديهم دخلا أكثر من الدخل المتاح لهم.

(arabianbusiness