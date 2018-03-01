تساقط كثيف للثلوج…وتعليق حركة الملاحة في مطار جنيف

علقت حركة الملاحة الجوية في مطار جنيف الخميس بسبب تساقط كثيف للثلوج اثر موجة الصقيع التي تضرب اوروبا منذ عدة ايام، وطلب مسؤولون من المسافرين عدم التوجه الى المطار.

وقال المطار على موقعه الالكتروني “بسبب احوال الطقس الراهنة، اغلق مطار جنيف حاليا امام حركة الملاحة الجوية حتى اشعار آخر”.

ونصح المسافرين بعدم “التوجه الى المطار في الوقت الراهن” و”التحقق من مواعيد الرحلات من شركات الطيران”.

وتساقطت عدة سنتيمترات من الثلوج على منطقة مطار جنيف التي تشهد هبوب رياح ثلجية صباح الخميس.

ويبدو مطار زيوريخ أقل تأثرا مع تسجيل بعض التأخير في مواعيد عدد من الرحلات.