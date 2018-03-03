بالفيديو: سوري يقتل زوجته على الهواء مباشرة

ارتكب لاجئ سوري مقيم في ألمانيا جريمة قتل مباشرة على الهواء وذلك خلال قيامه ببث مباشر عبر حسابه على موقع فيسبوك، قبل أن تلقي الشرطة الألمانية القبض عليه.

وتم تناقل تسجيل اللاجىء على عشرات صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهو ينزف من يده وإلى جواره ابنه الصغير، حيث اعترف أنه أصيب أثناء قيامه بطعن طليقته عدة طعنات في عنقها.

واستكرّ الفيديو لأكثر من ربع ساعة, وخلاله حاول المجرم تبرير جريمته بأنها بدافع “غسل العار”، اذ وجّه مجموعة كبيرة من الشتائم الى المغدورة، فتارة اتهمها بالعمل في الدعارة، وتارة أخرى بالتطاول عليه وتدمير حياته، إضافة إلى تركه للزواج من “لبناني شيعي”!.

كما طلب المجرم في الفيديو من ابنه أن يشرح للمشاهدين أن والدته كانت تعمل في الدعارة، مطالباً في الوقت ذاته كل من يشاهده أن يقوم بنشر التسجيل ليصل إلى جميع السوريات في ألمانيا ليعرفن مصيرهن في حال تجاوزن حدودهن.

ينتهي التسجيل بعد أن وصلت الشرطة الألمانية وفق قول المجرم أنه لن يقاوم الشرطة وسيقوم بتسليم نفسه، معلقاً “هذه نهاية رجل شجاع”.

ولاقى التسجيل خلال فترة وجيزة من نشره رواجاً كبيراً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.