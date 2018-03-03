تعرف إلى أبرز قرارات وقف إطلاق النار بسوريا منذ 2011

على الرغم من مرور قرار مجلس الأمن الدولي المقدّم من قبل السويد والكويت لوقف إطلاق النار في سوريا، وعدم استخدام أي دولة من الدول دائمة العضوية حق النقض “الفيتو” عليه، إلا أنه لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن.

ومنذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، وخلال 8 سنوات، صدرت العديد من القرارات الدولية لوقف إطلاق النار في سوريا، وأبزرها:

2011: وقّعت سوريا على مقترح للجامعة العربية بإيقاف عنف النظام السوري ضد المتظاهرين، لكن قمع التظاهرات استمر.

شباط 2016: نسقت الولايات المتحدة وروسيا هدنة جزئية لوقف القتال بالقرب من حلب والرقة، لكنها تلاشت بعد أيام.

أيلول 2016: توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى تسوية لوقف القتال بعد أشهر من المحادثات؛ للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدن التي تعرضت للقصف الجوي.

كانون الأول 2016: أعلنت روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية هدنة لإيقاف النار عبر معظم أنحاء البلاد.

6 أيار 2017: أعلن عن عدّة “مناطق لخفض التوتر”، تشمل محافظة إدلب والغوطة الشرقية وجنوبي سوريا.

24 شباط 2018: وافقت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع القرار الكويتي السويدي بشأن الهدنة في سوريا لمدة 30 يوما.