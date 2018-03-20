حكم قضائي بوقف “أوبر” و”كريم” في مصر

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء 20 مارس/ آذار، حكما قضائيا بوقف نشاط شركتي “أوبر” و”كريم”، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، وفقا لنظام “الأبليكشن” أو غيرها من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم، نظام التتبع GPS.

سبوتنيك. وكانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت دعاوى قضائية من عدد من سائقي التاكسي في مصر، يتضررون من عمل شركات أوبر وكريم، بالمخالفة لقانون المرور.

واستجابت المحكمة في جلستها، اليوم، وألزمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والنقل والاتصالات، بوقف نشاط الشركتين في مصر.