استخدم طريقة للتمويه.. هكذا دخل الأسد الى الغوطة!

استخدم الرئيس السوري بشار الأسد نظام تمويه كي يتمكن من دخول الغوطة الشرقية التي زارها يوم الأحد الماضي.

وكشف المعارض الدكتور محمد صبرا، كبير المفاوضين السوريين إلى محادثات جنيف، أن بشار الأسد دخل الغوطة الشرقية “بستار قافلة إنسانية للصليب الأحمر”.

وأكد صبرا أن ما حصل بزيارة الأسد، عبر ستار قافلة إنسانية للصليب الأحمر، هو بمثابة “مخالفة جسيمة لميثاق المنظمة الدولية التي أصبحت عوناً لمجرم الحرب التافه”، على حد قوله.

وطالب الحقوقي المعارض بـ”إقالة” المسؤول عن هذه “المخالفة”، مشيراً إلى أنه على الصليب الأحمر “تقديم اعتذار” من الشهداء ومن أبناء الغوطة، حسب ما جاء في تغريدته التي نشرها على توتير، الثلاثاء.

وكان الأسد، قد قام بزيارة إلى الغوطة الشرقية، التقى فيها بعضا من عناصره، وتسرّبت أنباء عن قيام قوات من حلفائه في سوريا بتأمين زيارته، من لحظة ركوبه سيارة بيضاء إلى لحظة ظهوره فجأة في إحدى مناطق غوطة دمشق الشرقية.

(العربية)