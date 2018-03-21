بالفيديو: إعتراف إسرائيلي خطير ؟!

أقر ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان رسمي له بتدمير ​مفاعل نووي​ سوري كان في المرحلة الأخيرة من بنائه في ضربة جوية شنتها مقاتلاته عام 2007 في دير الزور شمال دمشق.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن البيان الخاص بالضربة الجوية، التي دمر فيها المفاعل النووي السوري، جاء في أعقاب إنهاء أمر رقابي عسكري كان يحظر بموجبه على أي مسؤول إسرائيلي التحدث بشأن العملية.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، فيديو قال إنه: “يوثق ضرب المفاعل النووي السوري في دير الزور، شمال دمشق في اللّيلة بين 5 — 6 أيلول من عام 2007. حيث ضربت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي الحربية مفاعلا نوويّا كان في مراحل إقامته المتقدمة لتزيل تهديدا نوويا على دولة إسرائيل والمنطقة كلها”.

في سياق آخر، يشارك سلاح الجو الإسرائيلي هذه الأيام في مناورات جوية مشتركة مع كل من الإمارات واليونان و​الولايات المتحدة​ وإيطاليا وبريطانيا وقبرص.