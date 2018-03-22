اعتقال العشرات في تركيا بسبب “دعاية”

وقفت الشرطة التركية العشرات بعدما رددوا شعارات ورفعوا لافتات تدعم الأكراد المحظورين في البلاد، خلال الاحتفالات ببدء الربيع، حسب أسوتشيد برس.

وأقيمت الاحتفالات التي وصفتها السلطات بـ”الدعاية” الأربعاء في إسطنبول، وفي مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية وفي العديد من المدن والبلدات الأخرى عبر تركيا، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وعادة ما يستغل الأكراد مهرجان 21 آذار، المعروف باسم عيد النوروز، لتأكيد هويتهم العرقية والمطالبة بمزيد من الحقوق.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، إن الشرطة أوقفت 22 متظاهرا في إسطنبول بسبب “دعاية” مزعومة للـ”متمردين” وفصيل كردي في سوريا تعتبره أنقرة أيضا جماعة إرهابية.

كما أوقفت السلطات 26 شخصا على الأقل في مدينتي ازمير وأضنة.

كما فضت الشرطة تظاهرة غير مرخص بها في مدينة باتمان ذات الأغلبية الكردية.

(سكاي نيوز)