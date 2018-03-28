ديبلوماسيون روس يحذّرون من الدخول في “حالة حرب باردة”

أعلن سفير روسيا لدى استراليا اليوم الأربعاء إن العالم سيدخل “حالة حرب باردة” إذا واصل الغرب تحيزه ضد موسكو ردا على الهجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وقال السفير غريغوري لوغفينوف للصحافيين في كانبيرا “يجب أن يفهم الغرب أن الحملة المناهضة لروسيا لا مستقبل لها. إذا استمرت، فسندخل في حالة حرب باردة”.

وتنفي روسيا أي ضلوع في الهجوم بغاز لأعصاب في الرابع من آذار على الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته في انكلترا.

وطردت الولايات المتحدة وحكومات في أنحاء أوروبا دبلوماسيين روسا بشكل جماعي ردا على الهجوم.

وقالت استراليا يوم الاثنين إنها ستطرد دبلوماسيين روسيين اثنين مما دعا لوجفينوف إلى الحديث على عجل إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء.

ورفض لوغفينوف المزاعم بأن موسكو مسؤولة عن الهجوم وقال إن بلاده لم تحدد حتى الآن ردها على الإجراء الدبلوماسي من جانب حلفاء بريطانيا.