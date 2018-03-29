مقاتلات إسرائيلية نفذت طلعات جوية فوق إيران؟!

في خِضم المعلومات عن مخطط لضربة عسكرية أميركية وإسرائيلية في سوريا ستشمل المواقع الإيرانية هناك أو ربما تصيب إيران نفسها، ذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية نقلا عن مصدر مطلع أن “طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز F35 الفائق التطور، نفذتا طلعات في الأجواء الإيرانية خلال الشهر الجاري”.

وأفاد المصدر بأن المقاتلتين عبرتا الأجواء السورية إلى الأجواء العراقية، ومنها إلى إيران، حيث نفذتا طلعات استطلاع وتحديد أهداف في مناطق بندر عباس وأصفهان وشيراز، وحلقتا على ارتفاع كبير فوق مواقع أخرى يشتبه في علاقتها ببرنامج إيران النووي على شاطئ الخليج”.

وأشار إلى أن “الطائرتين F35 (الشبح) تجاوزتا كل الرادارات في المنطقة، ومن بينها الرادارات الروسية المنصوبة في سوريا، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت العملية بالتنسيق مع الجانب الأميركي، علماً أن “إسرائيل” والولايات المتحدة نفذتا خلال الشهر الجاري مناورات “كوبرا جونيور” المشتركة”.

وذكر المصدر أن مقاتلات “إف 35” التي دخلت الخدمة في “إسرائيل” قبل عدة اشهر، نفذت ضربات جوية في سوريا وعلى الحدود السورية اللبنانية مؤخرا، وتستطيع التحليق دون توقف للتزود بالوقود ما يعادل مرتين في كل اتجاه من “إسرائيل” إلى إيران.

وكان كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت النقاب عن أن الجيش استأنف غاراته على مواقع في سوريا، بعد حادثة إسقاط الطائرة المقاتلة الإسرائيلية الـF16 الشهر الماضي.

ولم تتطرق المصادر الإسرائيلية لهذا الخبر بعد.

(الجريدة الكويتية)

وتأتي الطلعات الإسرائيلية الجوية غير المسبوقة فوق إيران، في حين كشفت إسرائيل قبل أيام عن تدميرها مفاعلاً سورياً نووياً في دير الزور في عام 2007.