عهد التميمي تعرّضت للتحرش الجنسي.. وهذا ما كشفه محاميها

أكد محامي الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، أن هيئة الدفاع عنها قدمت أكثر من شكوى حول ما يرقى إلى التحرش الجنسي بالطفلة التميمي، أثناء التحقيق معها من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقال المحامي الأسرائيلي عن الأسيرة التميمي إن “محاميها قدموا شكوى ضد أحد المحققين لارتكابه ما يصل إلى التحرش الجنسي بالطفلة عهد التميمي، عند إخضاعها للتحقيق”.

وأضاف أن “هيئة الدفاع عن الأسيرة عهد ستنشر فيديو التحقيق مع عهد التميمي، يوم الإثنين المقبل، والذي يتضمن تهديدات وحركات غير لائقة لأحد المحققين، ترتقي إلى مرتبة التحرش الجنسي”.

وأوضح أن الفيديو يُظهر أن الطفلة التميمي لم تتعامل مع المحققين الإسرائيليين، ورفضت أي حديث معهم لرفضها الاعتراف بشرعية المحكمة التي تمثل أمامها.

وأكد محامي الأسيرة التميمي، أن محاميها ليس لديهم أي أمل في تحقيق العدالة والإنصاف للطفلة عهد أمام المحاكم الإسرائيلية، لكنهم يسعون لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بتقديم الشكوى ضد المحققين الذين تصرفوا معها بطريقة غير لائقة.

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