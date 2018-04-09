ترامب يحمل بوتين مسؤولية كيمياوي دوما: سأرد خلال ساعات

درس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع قادة عسكريين اتخاذ قرار بشأن الرد على كيمياوي دوما خلال ساعات، مشيرا إلى أن بوتين ربما يكون مسؤولا عن الهجوم.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيتم اتخاذ “قرارات مهمة خلال يوم أو يومين بشأن الرد على الهجوم المفترض بأسلحة كيمياوية على الغوطة الشرقية”، محذرا بأن دمشق ستدفع ثمنا باهظاً نظير هذا الهجوم.

واستنكر ترمب ما وصفه بـ “الهجوم البشع على الأبرياء” السوريين في دوما، أثناء افتتاحه اجتماع الحكومة في البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأميركي “هذا الأمر يتعلق بالإنسانية، ولا يمكن السماح بأن يحدث”، مؤكداً “سنتخذ سريعاً جداً قراراً بشأن سوريا ربما بنهاية هذا اليوم”.

وأوضح “سنحدد ما إذا كانت روسيا أو سوريا أو إيران أو جميعهم خلف هجوم دوما”، في غوطة دمشق الشرقية.

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت على الأمم المتحدة إنشاء آلية جديدة للتحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وكان هجوم كيمياوي للنظام السوري قد أوقع عشرات القتلى في دوما.