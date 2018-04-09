هايلي: واشنطن ستردّ بغض النظر عمّا سيترتب عن مجلس الأمن

قالت المندوبة الأميركية الدائمة في ​الأمم المتحدة​ ​نيكي هايلي​، في جلسة ​مجلس الأمن بشأن ​سوريا​، إنّ “​السلاح الكيماوي​ استُخدم مجدّداً ضدّ المدنيين في سوريا”، لافتةً إلى أنّ “العشرات قتلوا والمئات أصيبوا جرّاء هجوم دوما الكيماوي”. وقالت: “هناك أطفال ونساء يختبئون في أقبية من هجمات الأسد وتحوّلت الأقبية لمقابر”.

وأضافت هايلي إنّ “الوحش المسؤول عن هذه الهجمات ليس لديه ضمير”، مشيرةً إلى أنّ “​روسيا​ و​إيران​ تساعدان النظام السوري على محاصرة وتجويع شعبه”. ورأت أنّ “روسيا وقفت مراراً في طريق مجلس الأمن لمنع القتل في سوريا”، قائلة: “سمحنا لروسيا أن تضعف مصداقية الأمم المتحدة”.

وتابعت: “مجلس الأمن لا يفعل شيئاً إزاء استخدام السلاح الكيماوي”، مؤكّدةً أنّ “واشنطن ستردّ بغض النظر عمّا سيترتب عن احتماع مجلس الأمن”.