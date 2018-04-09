هايلي: واشنطن ستردّ بغض النظر عمّا سيترتب عن مجلس الأمن

قالت المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، في جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، إنّ “السلاح الكيماوي استُخدم مجدّداً ضدّ المدنيين في سوريا”، لافتةً إلى أنّ “العشرات قتلوا والمئات أصيبوا جرّاء هجوم دوما الكيماوي”. وقالت: “هناك أطفال ونساء يختبئون في أقبية من هجمات الأسد وتحوّلت الأقبية لمقابر”.
وأضافت هايلي إنّ “الوحش المسؤول عن هذه الهجمات ليس لديه ضمير”، مشيرةً إلى أنّ “روسيا وإيران تساعدان النظام السوري على محاصرة وتجويع شعبه”. ورأت أنّ “روسيا وقفت مراراً في طريق مجلس الأمن لمنع القتل في سوريا”، قائلة: “سمحنا لروسيا أن تضعف مصداقية الأمم المتحدة”.
وتابعت: “مجلس الأمن لا يفعل شيئاً إزاء استخدام السلاح الكيماوي”، مؤكّدةً أنّ “واشنطن ستردّ بغض النظر عمّا سيترتب عن احتماع مجلس الأمن”.
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