فيتو روسي يحبط مشروع القرار الأميركي بشأن كيميائي سوريا

استخدمت روسيا حق النقض فيتو، الثلاثاء، ضد مشروع القرار الأميركي بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ويقوم مجلس الأمن الدولي بالتصويت على 3 مشاريع قرارات، منهم مشروعي قرارين أميركي وروسي حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقال دبلوماسيون في وقت سابق إن من المرجح أن تستخدم روسيا، حليفة النظام السوري، حق النقض فيتو ضد مشروع القرار.

وفي بداية الجلسة، قال المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتير إن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر مروع للغاية، مضيفاً: لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي تجاه استمرار استخدام الكيميائي.

من جانبها، طالبت المندوبة الأميركية نيكي هيلي الدول الأعضاء للتصويت لصالح مشروع القرار الأميركي، مضيفة: مشروع قرار روسيا يعطيها فرصة اختيار المحققين.. نريد ضمان استقلالية فرق التحقيق في هجمات الكيميائي بسوريا.

وبدوره، أعلن المندوب الروسي فاسيلس نيبينزيا بأن موسكو لا تدعم مشروع القرار الأميركي، مضيفاً: الأميركيون يعلمون رفضنا لمشروع قرارهم ويصرون على تقديمه. وقال: نحن نستخدم “الفيتو” لحماية السلم والأمن الدوليين، محذراً أن الدخول في مغامرة عسكرية سيكون له تبعات خطيرة.

أما المندوبة البريطانية كارين بيرس، فقد شنت هجوماً لاذعاً ضد روسيا بسبب استخدامها حق الفيتو لتقويض سلطات الأمم المتحدة، مضيفة: مصداقية روسيا مشكوك فيها الآن ولن نبقى مكتوفي الأيدي.