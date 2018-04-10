ليبرمان يفجّر مفاجأة: لا نعرف من قصف مطار تيفور في سوريا!

قال وزير “الدفاع” الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إنّه لا يعرف من قصف القاعدة الجوية السورية تيفور فجر الإثنين الفائت، لكنّه أكّد مجدّداً أنّ إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع في سوريا.

وجاءت تصريحات ليبرمان خلال جولة قام بها في كاتسرين بهضبة الجولان بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت أنّ سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ غارة على مطار التيفور في سوريا فجر الاثنين.

وجاء في بيان نشرته الوزارة أنّ مقاتلتين حربيتين من طراز “F-15″، تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي قصفتا قاعدة “التيفور” العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ 8 صورايخ جو – أرض، من دون أن تدخلا في المجال الجوي السوري وهما فوق الأراضي اللبنانية.