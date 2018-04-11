أجواء سوريا تشتعل.. وروسيا تتوعّد أميركا!

توعد مسؤول روسي برد في مواجهة إجراءات عدوانية ضد روسيا وحلفائها.

وأعلن ذلك الجنرال فلاديمير شامانوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي “الدوما”، تعقيبا على أنباء تحدثت عن إمكانية أن تشن الولايات المتحدة الأميركية هجوما على سوريا.

وقال شامانوف في كلمة له خلال جلسة عامة للجنة:”لن يمر أي عمل مخالف للقانون بدون رد”، مؤكدًا أنّ القاعدتين العسكريتين الروسيتين في حميميم وطرطوس تتمتعان بأنظمة حماية عالية الكفاءة.

وعن تهديدات الولايات المتحدة الأميركية بضرب سوريا قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي: “لن نسمح للأميركيين باستخدام السندان المملوك للآخرين لصنع المسامير”.

من جانبه، شدد السفير الروسي لدى لبنان ​ألكسندر زاسبكين​ على أن “أيّ ​صواريخ​ أميركية تُطلق على ​سوريا​ سيتمّ إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها”.

(سبوتنيك – سكاي نيوز – وكالات)