الكرملين يتمنى على الجميع تجنب زعزعة استقرار الوضع في سوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يأمل بأن يبتعد الجميع عن اتخاذ خطوات تؤدي إلى زعزعت استقرار الوضع في سوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، 11 نيسان: “لا أود الدخول في نقاش بطريقة ما حول قضية، ماذا سيحدث، أذا تم توجيه ضربة…ما زلت أريد أن آمل أن يتجنب جميع الأطراف اتخاذ خطوات تؤدي إلى تزعزع استقرار الوضع الهش بالفعل في المنطقة “.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن المزاعم بأن قوات الحكومة السورية نفذت هجوما بأسلحة كيماوية لا تستند إلى حقائق وقال إنه يريد تحقيقا محايدا في الواقعة. وقال إنه يأمل أن تتفادى كل الأطراف المعنية في سوريا أي تحرك من شأنه زعزعة وضع هش بالفعل في الشرق الأوسط وأوضح أنه يعارض بقوة أي ضربة أمريكية محتملة لحليفته سوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين، معلقاً على كلام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال حديثه مع أمير قطر عن التأثير الضار لروسيا على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فقال: “نحن لا نتفق مع هذه الكلمات وعلاوة على ذلك، فإننا نعتقد أن هذه المعلومات عواقب مروعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما لا تستند إلى بيانات حقيقية”.

ولدى سؤاله بشأن تصريحات أدلى بها سفير روسيا في لبنان قال خلالها إن أي صواريخ أميركية ستطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقعها، قال الكرملين إنه لا يريد التعقيب على مثل هذه المسائل.