تحذير من احتمال شن ضربة عسكرية في سوريا خلال 72 ساعة

دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.

وصدر التحذير بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في تبني أي من مشاريع القرارات الثلاثة التي عرضت عليه بشأن إنشاء آلية للتحقيق في الأسلحة الكيماوية في سوريا، بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاءه قرارا بتوجيه ضربة عسكرية.

وقال الرئيس الأميركي إن قرارا وشيكا بشأن توجيه ضربة عسكرية لسوريا سيصدر الليلة أو بعدها بقليل.

وأعلن البيت الأبيض إلغاء ترامب، زيارته إلى أميركا اللاتينية “للإشراف على الرد الأميركي على سوريا”، قبل أن يتخذ وزير الدفاع قرارا مماثلا، حسب ما أوردت قناة “فوكس نيوز” الأميركية.

وكان ماتيس أكد أنه لا يستبعد “أي شيء” بشأن سوريا، ملقيا باللوم على روسيا لأنها لم تف بالتزاماتها لضمان تخلي النظام السوري عن أسلحته الكيماوية، وقال إنه سيتعامل مع هذه القضية بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في حلف شمال الأطلسي.

وتوقع مسؤولون أميركيون أن يكون الرد العسكري جماعيا، بمشاركة فرنسا وبريطانيا ومن الممكن أن يشمل حلفاء آخرين في الشرق الأوسط.