البيت الأبيض لم يتخذ قرار الضربة “النهائي” بعد.. وبريطاينا متحمسة

أعلن ​البيت الأبيض​ أنّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يحمل ​النظام السوري​ و​سوريا​ مسؤولية هجوم دوما الكيماوي. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحافي، أنّ “لدى ​واشنطن​ العديد من الخيارات للتعاطي مع تطورات ملف سوريا وجميعها على الطاولة”. ولفتت إلى أنّ “ترامب يشعر بقلق بالغ إزاء التحقيقات التي يقوم بها المحقق ​روبرت مولر​”، مؤكّدةً أنّ “القرار النهائي بشأن الضربة ضدّ سوريا لم يتخذ بعد”. وأضاف البيت الأبيض إنّ “الضربة الجوية التي ذكرها ترامب في تغريدته هي أحد الخيارات”.

إلى ذلك، ذكرت “ديلي تلغراف” أنّ “غواصة بريطانية تلقت أوامر بالتحرك للمشاركة في توجيه ضربة في سوريا”، موضحةً أنّ “توجيه الضربات للنظام السوري قد تبدأ مساء الخميس”. وقالت “ديلي نلغراف” إنّ “رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لم تتوصل لقرار نهائي في شأن مشاركة بريطانيا في أي ضربات جوية لكنها تُريد أن تتوافر القدرة على التحرك السريع”.