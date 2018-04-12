شركات طيران عالمية تغيّر مسارات رحلاتها تحسباً لضربات

ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن بعض شركات الطيران الكبرى غيرت مسارات رحلاتها أمس الأربعاء بعدما دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا.

وشددت يوروكونترول الثلاثاء على أن من الممكن استخدام صواريخ جو – أرض وصواريخ كروز خلال 72 ساعة، وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

ويدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاؤه في الغرب إمكانية تنفيذ عمل عسكري لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على ما يُعتقد أنه هجوم بغاز سام السبت استهدف مدينة دوما التي تسيطر عليها المعارضة.

وقالت متحدثة باسم “إير فرانس” إن الشركة غيرت مسارات بعض رحلاتها بعد التحذير، ومنها رحلات إلى بيروت وتل أبيب.

وقالت شركة “إيزي جيت” للطيران منخفض التكلفة إنها ستغير أيضاً مسارات بعض رحلاتها من تل أبيب.

وقال البيت الأبيض إن ترامب ألغى الثلاثاء جولة مقررة في أميركا اللاتينية هذا الأسبوع للتركيز على الرد على واقعة سوريا.ى وكان ترامب حذر يوم الاثنين من ردّ سريع وقوي بمجرد التأكد ممن تقع عليه مسؤولية الهجوم.

ولم تحدد يوروكونترول على موقعها الإلكتروني مصدر أي تهديد محتمل. وقالت: “بسبب احتمال شن ضربات جوية على سوريا باستخدام صواريخ جو – أرض أو صواريخ كروز أو النوعين معاً خلال 72 ساعة قادمة، وكذلك احتمال تعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة، ينبغي توخي الحذر عند تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في شرق المتوسط (منطقة معلومات الطيران الخاصة بنيقوسيا)”.

وسبق أن أصدرت هيئات للطيران في دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تحذيرات لشركات الخطوط الجوية من دخول المجال الجوي السوري، مما دفع العديد منها إلى تجنب المنطقة.

وأفاد موقع “فلايت رادار 24” الذي يرصد حركة الرحلات الجوية بأن الرحلات التجارية الوحيدة التي حلقت فوق سوريا حتى الساعة 1:15 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء تابعة للخطوط الجوية السورية وطيران الشرق الأوسط اللبنانية.

وشمل بيان يوروكونترول منطقة أوسع خارج المجال الجوي الذي تسيطر عليه دمشق.

وقال متحدث باسم “لوفتهانزا” الألمانية الأربعاء إن شركاتها على علم بتحذير يوروكونترول وإنها تتواصل عن كثب مع السلطات. وقال: “كإجراء احتياطي استباقي بدأت خطوط الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا تجنب منطقة شرق المتوسط لبعض الوقت”.

وتحدث ممثلون لشركتي “رايان إير” القابضة والخطوط الجوية البريطانية عن تسيير رحلاتهما بصورة اعتيادية مع مراقبة الموقف عن كثب.

وقال متحدث باسم “الاتحاد للطيران” إن الشركة الإماراتية تواصل أعلى درجات المراقبة لشبكتها لكن خدماتها إلى كل المقاصد لا تزال تعمل بصورة اعتيادية.

وقال مصدر مطلع في مصر للطيران إن الشركة لا تخطط حاليا لإجراء تغييرات على مسارات رحلاتها بعد التحذير.

ولم تعلق شركة طيران “العال” الإسرائيلية كما لم ترد حتى الآن مصر للطيران وشركات كبرى أخرى تسير رحلات في المنطقة على طلبات للتعليق.

وأشارت خريطة على الموقع الإلكتروني لمنطقة معلومات الطيران الخاصة بنيقوسيا، والواردة في بيان يوروكونترول الثلاثاء، إلى أن المنطقة تغطي جزيرة قبرص والمياه المحيطة بها.

واستشهدت يوروكونترول في تحذيرها بوثيقة للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران. وقال متحدث باسم الوكالة إنها أبلغت الدول الأعضاء ويوروكونترول برسالتها التحذيرية الثلاثاء.

(الشرق الأوسط)