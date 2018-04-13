بالفيديو.. “تلفزيون روسيا” يخبر الناس بالاستعداد لحرب عالمية

أخبرت محطة تلفزيونية حكومية روسية المواطنين الروس، بالطعام الذي يمكن أن يأخذوه معهم إلى الملاجئ، مع تنامي الخوف من نشوب حرب عالمية ثالثة.

وقالت قناة “روسيا 24” التابعة للكرملين في بثها باللغة الروسية إن هناك العديد من القصص الإخبارية المخيفة حولنا، ومن ثم انتقلت إلى تعريف الناس كيف بإمكانهم استخدام اليود لحماية أنفسهم من الإشعاع.

تأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الأزمة السورية في التعمق والتحسب لأي من العواقب المحتملة على الصعيد الدولي.

وقد أخبر مقدمو العرض الناس بأنه يجب عليهم تجنب المعكرونة، وترك الشكولاتة والحلويات فوق الأرض وألا يأخذونها معهم للملاجئ في حين فسّروا الأسباب لاحقاً.

وقال المذيع: “قبل عام عندما قلت إننا دخلنا في حرب باردة جديدة، لم يكن أحد يتفق معي”.

وأضاف: “يتفق الجميع الآن معي، بأنه أصبح من الواضح أن الأحداث في هذه الحرب الباردة الثانية تتطور بسرعة أكبر”.

لا للحلويات

وتضمنت النصائح التي قدمها المذيعون في حال حدوث حرب كونية، بأن “الإمدادات الغذائية تشمل العديد من العناصر، ولكن الفكرة الرئيسية وراء تعبئة المخزون في حالات الطوارئ تقوم على كميات أقل من الحلويات، مقابل المزيد من المياه”.

وقيل للمشاهدين إنه يمكن حزم الأرز أو يمكن تخزينه لمدة تصل إلى ثماني سنوات، أما دقيق الشوفان فلمدة من ثلاث إلى سبع سنوات، لكن الحنطة السوداء المفضلة للروسيين فلن تدوم سوى عام واحد فقط.

ومن الواضح، بخصوص اللحوم، بأنه يمكن البقاء على اللحم المعلب لفترة طويلة، تصل إلى خمس سنوات، في حين أن الأسماك المعلبة تبقى لمدة لا تزيد عن عامين.

وأضاف مقدمو البرنامج أنه “بالطبع من الصعب الاستغناء عن الحليب، على الأقل المسحوق منه، وقطع السكر والملح”.

وأشاروا إلى أن التقاليد الروسية تستلزم أنه يجب أن نشتري المعكرونة في أوقات الكوارث.

الماء أهم شيء

ونصح أليكسي كازاكوف، مقدم البرامج التلفزيونية، بأن الحياة في العالم تحت الأرض ستكون صعبة بشكل خاص على الأسنان التي تستهوي أكل الأشياء الحلوة، كالشوكولا والحليب المكثف والحلويات، كل ذلك يجب أن يترك.

وأوضح بأن الناجين المحترفين لا ينصحون بأخذ مثل هذه المنتجات إلى الملاجئ المخصصة للقنابل.

وشرح بقوله: “نعم، الجلوكوز هو مصدر كبير للطاقة ولكن الحلوى تسبب العطش، في حين ستصبح المياه المصدر الأكثر قيمة لسكان الملاجئ”.

في حين ذكر خبير يسمى اديارد خاليلوف، أجريت معه مقابلة على سكايب أنه: “كلما كان الماء أكثر، كلما كان ذلك أفضل”، موضحاً: “لأنك تستطيع البقاء على قيد الحياة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بدون طعام، ولكن من الصعب العيش بدون ماء بعد ثلاثة أيام فقط”.

وأضاف: “المياه ضرورية لهضم الطعام أيضاً.. والماء هو أول شيء يجب أن يفكر فيه المرء”.

اليود للحماية من الإشعاعات

يقول الخبراء إنه من الضروري أيضاً الحصول على إمدادات من الأدوية المزودة باليود، ما يساعد الجسم على التعامل مع الإشعاع.

وقال التقرير إن الذعر سيكون أكبر في أميركا، مضيفاً: “من المثير للاهتمام ما إذا كان الروس يصدقون هذا الهراء”.

واختتم أنه “بعد انتخاب دونالد ترامب، ازدهرت أعمال المنتجين الأميركيين التي تروج لملاجئ القنابل”.

(العربية)