بالفيديو: روسيا.. تم إيجاد المشاركين في تصوير فيديو “تبعيات الهجوم الكيميائي” واستجوابهم..”

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أنه قد تم إيجاد المشاركين في تصوير فيديو “تبعيات الهجوم الكيميائي” واستجوابهم.

وأضاف أن المشاركين في تصوير الفيديو في دوما لديهم تعليم طبي، وفقا لكلامهم فإن “الضحايا” ليس لديهم أي علامات التسمم بمواد سامة.

وأكد أن المشاركين في تصوير التسجيل المصور حول الهجوم الكيميائي في الغوطة الشرقية أكدوا أن هذا التسجيل ليس سوى “تمثيلية”.

وقال كوناشينكوف للصحفيين “تم إيجاد المشاركين بشكل مباشر في هذا التسجيل المصور واستجوابهم. واليوم نحن سنعرض مقابلة حية مع هؤلاء الناس. وقد قام سكان دوما بكشف تفاصيل التصوير وفي أي لقطات شاركوا وماذا عملوا”.وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن ترامب اتهم دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية. وفندت موسكو من جانبها، تلك المزاعم الأمريكية. وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الهدف من هذه المزاعم، هو حماية الإرهابيين، وتبرير إمكانية توجيه ضربة عسكرية من الخارج.