زاخاروفا تكشف “سرّا” عن الأسد

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه قبل البدء بنزع الأسلحة الكيماوية في سوريا، كان الرئيس بشار الأسد، “أفضل صديق لواشنطن ولندن، وليس لموسكو”.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” البريطانية: إنه “قبل نزع السلاح الكيميائي كان الأسد أفضل صديق ليس لموسكو بل لواشنطن ولندن، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري عندما كان يعمل في مجلس الشيوخ، كان على علاقة ودية مع الأسد”.

وأضافت أن “الأسد قضى الجزء الأكبر من حياته في بريطانيا”.

وكان الغرب اتهم دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية. وفندت موسكو من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على مدينة دوما في ضواحي العاصمة السورية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الهدف من هذه المزاعم الغربية، هو حماية الإرهابيين، وتبرير إمكانية توجيه ضربة عسكرية من الخارج.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعلن يوم الإثنين الماضي، أنه والقادة العسكريين يدرسون رداً أميركياً على هجوم بالأسلحة الكيميائية وقع سوريا مطلع الأسبوع، وتعهد بصدور قرار قوي في وقت قريب.

(سبوتنيك)