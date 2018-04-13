سيناريو خطير ينتظر أمريكا في سوريا

طالب زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين الحكومة باستشارة أعضاء البرلمان بشأن أي عمل عسكري يمكن أن تشارك فيه لندن في سوريا، محذرا من سيناريو خطير ينتظر أمريكا.

وأضاف: “أي قرار بشأن انضمام بريطانيا لعملية عسكرية في سوريا لا يجب أن يقتصر على الحكومة وحدها”، بحسب ما ذكرة صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وتابع: “مزيد من القصف، والقتل، والحرب، لن تحمي حياة السوريين، مطالبا رئيسة الوزراء تريزا ماي بأن تتعلم دروسا من أخطاء المشاركة في “حرب العراق”، التي كشفها تقرير تشيلكوت.

وقال كوربين: “يجب استشارة أعضاء البرلمان وطرح القرائن الخاصة بمزايا ومخاطر التدخل في سوريا”، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أفضل من اتخاذ رئيسة الوزراء لقرار إحادي بشأن القيام بعمل عسكري في سوريا”.

وعقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اجتماعاً لمجلس الوزراء، يوم الخميس، لمناقشة التدخل العسكري المحتمل في سوريا، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن ماي تشير بأصابع الاتهام للحكومة السورية بشأن استخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما.

لكن جيرمي كوربين يرى أن موافقة الحكومة على التدخل العسكري في سوريا لا يكفي، مشيرا إلى أي عمل جديد سيزد الدمار في بلد دمرتها الحرب على مدى 7 سنوات.

وحذر كوربين من احتمالات أن يتم إسقاط طائرة حربية روسية بصاروخ أمريكي أو العكس أثناء العمليات العسكرية في سوريا، مضيفا: “يجب أن تتراجع أمريكا وروسيا خطوة إلى الوراء وأن يجريا محادثات بينهما بهذا الشأن”.

وتابع: “مخاطر قصف سوريا حاليا هي أنها يمكن أن تتحول إلى صراع لا يمكن تخيله بين الدولتين خاصة إذا استهدفت إحداهما قوات الطرف الآخر أثناء العمليات العسكرية”.