واشنطن لا تجرؤ على بدء الحرب العالمية الثالثة.. وهذا هو الدليل!

اعتبرت صحيفة روسية أن “الجهود التي بذلتها القيادة الروسية لمواجهة نوايا القيادة الأميركية أجبرت الرئيس الأميركي على التراجع”.

وقد بذلت موسكو جهودا سياسية وعسكرية كبيرة لمواجهة نوايا ترامب، وبحسب ما أشارت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا”، إن البيت الأبيض تناول كل ذلك بالتحليل. وكانت النتيجة أن ترامب أعلن عبر موقع “تويتر” أنه لم يحدد موعداً لضرب سوريا.

ورأت الصحيفة أن هذا يعني أن الولايات المتحدة الأميركية لا تجرؤ على إشعال الحرب الحقيقية، ولكنها تواصل حربها الافتراضية الهادفة إلى إظهار عظمتها وإنهاك روسيا عسكرياً واقتصادياً.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد كشف نيته قصف سوريا بالصواريخ، مشيرا في تغريدة له على “تويتر” إلى احتمال أن تحاول روسيا أن تُسقط صواريخ أميركية.

(سبوتنيك)