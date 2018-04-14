أثناء نومكم خضنا حربا مع 3 دول عظمى!

بعد انتهاء الضربات الغربية على سوريا فجر اليوم ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات التندر والاستخفاف بتداعيات هذا الحدث على بلادهم.

بالنسبة للي هلق فاقوا ..اثناء نومكم خضنا حرب مع تلت دول عظمى .. وخلصت. ارجعوا عالنوم .. تحيا سوريا 🇸🇾❤️ Publiée par ‎شبكة الاعلام الحربي السوري‎ sur vendredi 13 avril 2018

فخر الشعب السوري=========عندما تتعرض إسرائيل لصاروخ صغير كالكاتيوشيا يهربون إلى الملاجئ….أما سورية العز… Publiée par ‎شبكة الاعلام الحربي السوري‎ sur vendredi 13 avril 2018

أب سوري في #دمشق يتلقى #بهدلة_صباحية من ابنه الذي عمره ٩ سنوات لعدم إيقاظه أثناء ضربة العدوان الثلاثي. ( قال ليش مافيقتني كنت بدي اتفرج وبلش البكي والجعير )#بدوووي Publiée par ‎شبكة اخبار حماة / حماه‎ sur samedi 14 avril 2018

ساتا: حصيلة العدوان الثلاثي على سوريا 3 جرحى✌️ Publiée par ‎شبكة الاعلام الحربي السوري‎ sur vendredi 13 avril 2018